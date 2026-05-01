США потратили около $50 млрд на операцию против Ирана

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Реальная стоимость проведения операции США против Ирана достигает почти $50 млрд, что примерно вдвое превышает публичную оценку Пентагона, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с внутренними оценками.

В ходе слушаний в среду в комитете Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам представители Пентагона оценили стоимость операции "Эпическая ярость" примерно в $25 млрд, в сумму включены исключительно расходы на боеприпасы, отметили источники.

По их словам, в то время как министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на этой неделе выступали перед законодателями, защищая масштабный бюджетный запрос Пентагона в размере $1,5 трлн, американские чиновники, знакомые с внутренними оценками, подсчитали, что на данный момент стоимость военной операции приближается к $50 млрд.

Эта сумма включает не только стоимость израсходованных боеприпасов, но и учитывает убытки от поврежденной или уничтоженной военной техники и различных объектов.

Исполняющий обязанности финансового контролера Пентагона Жюль Херст в четверг на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам заявил, что стоимость понесенных убытков и расходов на восстановление объектов в регионе пока трудно оценить.