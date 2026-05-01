США потратили около $50 млрд на операцию против Ирана

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Реальная стоимость проведения операции США против Ирана достигает почти $50 млрд, что примерно вдвое превышает публичную оценку Пентагона, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с внутренними оценками.

В ходе слушаний в среду в комитете Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам представители Пентагона оценили стоимость операции "Эпическая ярость" примерно в $25 млрд, в сумму включены исключительно расходы на боеприпасы, отметили источники.

По их словам, в то время как министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на этой неделе выступали перед законодателями, защищая масштабный бюджетный запрос Пентагона в размере $1,5 трлн, американские чиновники, знакомые с внутренними оценками, подсчитали, что на данный момент стоимость военной операции приближается к $50 млрд.

Эта сумма включает не только стоимость израсходованных боеприпасов, но и учитывает убытки от поврежденной или уничтоженной военной техники и различных объектов.

Исполняющий обязанности финансового контролера Пентагона Жюль Херст в четверг на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам заявил, что стоимость понесенных убытков и расходов на восстановление объектов в регионе пока трудно оценить.

Хроника 28 февраля – 01 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ОАЭ с 1 мая выходят из организации ОПЕК и сделки ОПЕК+

Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

 Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

Американский генерал Кейн заявил о помощи Ирану в войне со стороны России

Brent подешевела до $114,38 за баррель

Оценка Пентагоном трат в $25 млрд на операцию против Ирана не включает восстановление баз США

Новое хранилище для древнего льда начали строить в Антарктиде

Котировки нефти перешли к резкому падению

Сильная засуха обрушилась на КНДР
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1988 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9194 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов