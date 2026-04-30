Поиск

Глава Пентагона оценил сроки восполнения запасов оружия после иранской операции

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - На восстановление запасов оружия, израсходованных США в ходе военной операции против Ирана, потребуется "месяцы и годы в зависимости от типа техники", сказал глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.

Он подтвердил слова сенатора-демократа от Аризоны Марка Келли о том, что в ходе операции против Ирана в больших количествах было использовано лучшее американское оружие, в том числе ракеты-перехватчики, и на их замену может уйти много времени.

Ранее на этих слушаниях министр сказал, что что, несмотря на большой расход боеприпасов во время боевых действий против Ирана, у Пентагона остается достаточный арсенал вооружений. "Запасы боеприпасов находятся в действительно хорошем состоянии", - сказал он.

Как отмечали американские СМИ, это противоречит собственным внутренним оценкам американских военных, согласно которым война с Ираном значительно истощила глобальные запасы боеприпасов США и вынудила Пентагон в срочном порядке перебрасывать ракеты и другую военную технику на Ближний Восток из командований в Азии и Европе.

Хроника 28 февраля – 30 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ближний Восток Иран Пентагон США Пит Хегсет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

Хроники событий
