Стратегический беспилотник ВМС США получил повреждения в ходе полета над Персидским заливом

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Американский стратегический разведывательный беспилотник MQ-4C Triton получил повреждения во время выполнения полета над Персидским заливом, сообщили ВМС США.

Согласно сообщению, инцидент произошел еще в понедельник, беспилотник смог вернуться на базу. Информации о причинах и характере повреждений нет.

По данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA), беспилотник был запущен с авиабазы Муваффак Салти в Иордании. Инцидент с ним произошел в южной части Персидского залива близ Катара.

Ранее ВМС США подтвердили потерю 9 апреля такого же беспилотника в Персидском заливе. При этом обстоятельства произошедшего не раскрываются.

Как сообщало в тот день издание UK Defence Journal, стратегический беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США подал сигнал бедствия "7700" над Персидским заливом, возвращаясь на базу после полета в районе Ормузского пролива, после чего пропал с экранов радаров.

По данным авиационного ресурса Flightradar24, беспилотник при подлете к побережью Саудовской Аравии неожиданно повернул в сторону Персидского залива и через некоторое время начал терять высоту, резко снизившись с 15,8 до 2,8 км.

Беспилотник был запущен с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и после пролета над Саудовской Аравией курсировал над международными водами Ормузского пролива, перелетая из Персидского в Оманский залив. Полет проводился в течение двух часов на высоте примерно 14 км.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. м и скорости до 610 км/ч.