США перебросили на Ближний Восток еще один стратегический разведывательный беспилотник

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - ВМС США перебросили на авиабазу Аль-Хусейн в Иордании еще один стратегический разведывательный беспилотник MQ-4C Triton, сообщил портал Itamilradar.

Беспилотник прибыл с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Это был последний из постоянно находившихся там летальных аппаратов данного типа. В Иордании теперь размещены, по меньшей мере, три беспилотных стратегических разведчика ВМС США.

Как отмечает портал, действуя с передовой базы в Иордании эти беспилотники сокращают время перелета в район Персидского залива и Ормузского пролива, что позволяет им дольше оставаться на месте и обеспечивать более длительное наблюдение за оперативной обстановкой.

Как сообщали ВМС США, 9 апреля в ходе одной из таких миссий MQ-4C Triton потерпел крушение в районе Персидского залива. Обстоятельства произошедшего не раскрываются. Кроме того, 27 апреля еще один MQ-4C Triton получил повреждения во время выполнения полета над Персидским заливом, но смог вернуться на базу. Данные о причинах и характере повреждений ВМС также не разглашает.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. м и скорости до 610 км/ч.