ВВС США продолжают тренировки стратегических бомбардировщиков в Великобритании

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Стратегические бомбардировщики ВВС США провели очередные тренировочные вылеты с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

В четверг в воздух поднимались два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и один B-52H Stratofortress.

Несмотря на действие договоренностей о прекращении огня с Ираном, в последние дни американские самолеты практически ежедневно выполняют полеты, продолжительность которых достигает почти девяти часов. За это время они могут покрывать половину расстояния до Ближнего Востока и возвращаться обратно.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 23 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress.

Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км или 12 крылатых ракет JASSM c дальностью действия примерно 300 км. Эти боеприпасы в ходе американской военной операции использовались для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, по защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

ВВС США B-52H Stratofortress Великобритания Иран
 Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

