Пять человек пострадали при нападении с ножом на школу в США

Фото: Ronaldo Bolanos via Getty Images

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пять человек - четыре ученика и сотрудник охраны - получили ранения при нападении с ножом в школе Генри Фосса в Такоме. Подозреваемый, также ученик, задержан на месте. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на полицию и пожарную службу.

По данным пресс-секретаря полиции Такомы Шелби Бойд, сообщение о возможном нападении поступило около 13:30 по местному времени (23:30 по Москве - ИФ). Прибывшие сотрудники обнаружили четырёх раненых учащихся и пострадавшего охранника. Подозреваемый был задержан на территории кампуса и передан медикам.

Пожарная служба Такомы сообщила, что четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, ещё один получил лёгкие ранения. Все шестеро - пятеро пострадавших и подозреваемый - были доставлены в местные больницы. Позже в пожарной службе уточнили, что их состояние оценивается как стабильное.

Школа была переведена в режим локдауна, учащихся эвакуировали и передали родителям. Руководство округа объявило об отмене занятий и внеклассных мероприятий 1 мая, с 4 мая школа возобновит работу, при этом будут привлечены дополнительные психологи и сотрудники поддержки.

США Такома
