Emirates с 1 мая возобновляет регулярные рейсы из Дубая в Петербург

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Emirates с 1 мая возобновляет регулярные прямые рейсы из Дубая (ОАЭ) в Петербург, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково").

Полеты будут выполняться 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Регулярные рейсы на этом маршруте были приостановлены 28 февраля. Ограничения на полеты действовали в связи с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке.

В 2025 году пассажиропоток "Пулково" составил 20,8 млн человек, что примерно соответствует показателю 2024 года (20,9 млн человек). На внутренних рейсах аэропорт обслужил 15,9 млн пассажиров (16,7 млн человек), на международных - 4,9 млн пассажиров (4,2 млн человек). Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".