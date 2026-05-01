Иран активизировал усилия по извлечению боеприпасов из подземных хранилищ

Ракета, запущенная Ираном в ответ на атаки США и Израиля, в небе над Хевроном
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Иранские вооруженные силы в последние дни нарастили темпы восполнения израсходованных ракет за счет извлечения запасов из подземных хранилищ, чтобы обеспечить возможность быстрого реагирования в случае возобновления США военной операции, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

Они указали, что Иран использует перемирие с США для извлечения ракет и других боеприпасов из подземных хранилищ, в том числе из тех, входы в которые были завалены в ходе недавних американских авиаударов.

По словам источников, США считают, что иранские власти хотят быстро восстановить свои возможности по запуску беспилотников и баллистических ракет, чтобы иметь возможность наносить удары по всему Ближнему Востоку.

"Иран в последние дни лишь ускорил усилия по извлечению своих ракет и других боеприпасов, поскольку вероятность возобновления войны возрастает на фоне очевидно зашедших в тупик переговоров о ее прекращении", - подчеркнули чиновники, отметив, что еще до начала боевых действий Иран спрятал под землей большое количество баллистических ракет и пусковых установок.

15 апреля CNN сообщил, что Иран, пользуясь перемирием, ведет раскопки заваленных в результате американо-израильских ударов входов в подземные хранилища баллистических ракет. По оценкам американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок осталась целой после месяца боевых действий. Многие из этих пусковых установок могли быть погребены в подземных хранилищах в результате ударов, нанесенных по входам.

