Трамп подписал закон о финансировании министерства внутренней безопасности

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп подписал одобренный ранее Палатой представителей США законопроект о финансировании Министерства внутренней безопасности (МВБ) до сентября, сообщает Белый дом.

"Президент подписал закон H.R. 7147, "Закон о внутренней безопасности и дальнейшем дополнительном финансировании на продолжение деятельности на 2026 финансовый год", который предусматривает дальнейшие консолидированные ассигнования на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2026 года, и другие цели", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Ранее в четверг Палата представителей одобрила данный законопроект, предусматривающий финансирование всех подразделений МВБ, за исключением иммиграционной и таможенной службы США (ICE) и Пограничного патруля (USBP), которые, как уточняет The Washington Post, "республиканцы планируют финансировать через законопроект о согласовании бюджета, не требующий поддержки демократов".

Таким образом, большая часть служб МВБ теперь получит финансирование до конца сентября после почти 11 недель работы за счет экстренного фонда, используемого для выплаты зарплат сотрудникам.

В число агентств, которые получат финансирование после подписания Трампом законопроекта, входят Администрация транспортной безопасности (TSA), Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), а также береговая охрана и Секретная служба.