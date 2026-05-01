Трамп подписал закон о финансировании министерства внутренней безопасности

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп подписал одобренный ранее Палатой представителей США законопроект о финансировании Министерства внутренней безопасности (МВБ) до сентября, сообщает Белый дом.

"Президент подписал закон H.R. 7147, "Закон о внутренней безопасности и дальнейшем дополнительном финансировании на продолжение деятельности на 2026 финансовый год", который предусматривает дальнейшие консолидированные ассигнования на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2026 года, и другие цели", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Ранее в четверг Палата представителей одобрила данный законопроект, предусматривающий финансирование всех подразделений МВБ, за исключением иммиграционной и таможенной службы США (ICE) и Пограничного патруля (USBP), которые, как уточняет The Washington Post, "республиканцы планируют финансировать через законопроект о согласовании бюджета, не требующий поддержки демократов".

Таким образом, большая часть служб МВБ теперь получит финансирование до конца сентября после почти 11 недель работы за счет экстренного фонда, используемого для выплаты зарплат сотрудникам.

В число агентств, которые получат финансирование после подписания Трампом законопроекта, входят Администрация транспортной безопасности (TSA), Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), а также береговая охрана и Секретная служба.

США Дональд Трамп Белый дом
США потратили около $50 млрд на операцию против Ирана

ОАЭ с 1 мая выходят из организации ОПЕК и сделки ОПЕК+

Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

 Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

Американский генерал Кейн заявил о помощи Ирану в войне со стороны России

Brent подешевела до $114,38 за баррель

Оценка Пентагоном трат в $25 млрд на операцию против Ирана не включает восстановление баз США

Новое хранилище для древнего льда начали строить в Антарктиде

Котировки нефти перешли к резкому падению

Сильная засуха обрушилась на КНДР
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1988 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9194 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов