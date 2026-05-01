Жителей итальянского города Ливорно обяжут убирать мочу за питомцами на улице

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Мэр итальянского города Ливорно Лука Сальветти объявил о введении штрафов для владельцев домашних животных, которые не будут смывать мочу за своими питомцами на улице.

По данным The Guardian, штрафы от 25 до 500 евро будут действовать с 20 мая по 31 октября - в тот период, когда отмечаются высокие температуры и небольшое количество осадков.

Владельцы собак будут обязаны мыть за питомцами тротуары, лавочки, колеса машин и скутеров. Запретными становятся зоны у входов в дома и магазины, а также у окон.

Власти города объяснили введение меры жалобами жителей на неприятные запахи и ростом числа домашних животных.