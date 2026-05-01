Жителей итальянского города Ливорно обяжут убирать мочу за питомцами на улице

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Мэр итальянского города Ливорно Лука Сальветти объявил о введении штрафов для владельцев домашних животных, которые не будут смывать мочу за своими питомцами на улице.

По данным The Guardian, штрафы от 25 до 500 евро будут действовать с 20 мая по 31 октября - в тот период, когда отмечаются высокие температуры и небольшое количество осадков.

Владельцы собак будут обязаны мыть за питомцами тротуары, лавочки, колеса машин и скутеров. Запретными становятся зоны у входов в дома и магазины, а также у окон.

Власти города объяснили введение меры жалобами жителей на неприятные запахи и ростом числа домашних животных.

Ливорно Италия
Трамп заявил, что недоволен новым иранским предложением о сделке

Трамп пообещал пошлины в 25% на автомобили и грузовики из ЕС

В Израиле считают, что цели операции против Ирана нельзя считать достигнутыми без вывоза урана

СМИ сообщили о передаче Ираном посредникам в Пакистане предложения для переговоров с США

 СМИ сообщили о передаче Ираном посредникам в Пакистане предложения для переговоров с США

CNN узнал, что удары Ирана повредили 16 военных объектов США на Ближнем Востоке

Парламент Азербайджана приостанавливает сотрудничество с Европарламентом

Аракчи отметил, что США потратили на военную операцию против Ирана $100 млрд

 Аракчи отметил, что США потратили на военную операцию против Ирана $100 млрд

Вступило в силу торговое соглашение между ЕС и Mercosur

Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

 Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

Иран активизировал усилия по извлечению боеприпасов из подземных хранилищ

 Иран активизировал усилия по извлечению боеприпасов из подземных хранилищ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1995 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9202 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов