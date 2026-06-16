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Вэнс сообщил, что детали договоренностей с Ираном будут обсуждаться на технических переговорах

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном является общим документом, конкретные вопросы будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров.

"Это очень общий документ. По ряду вопросов нам придется разобраться во всем этом на этапе технических переговоров", - сказал Вэнс в интервью телеканалу CNN.

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По словам вице-президента США, Иран может получить "очень значительный пакет мер по смягчению санкций", но только в том случае, если он выполнит свои обязательства.

"У иранцев действительно большие возможности, но они воспользуются ими только в том случае, если выполнят то, что обещают", - сказал он.

При этом Вэнс отметил, что заявления о размораживании иранских активов в качестве предварительного условия для переговоров "определенно не соответствуют действительности".

Вице-президент США уточнил, что предотвращение разработки Ираном ядерного оружия является наиболее важным вопросом, но официальные лица США "безусловно, ожидают, что это станет частью нашего более широкого соглашения".

"В первом пункте соглашения фактически говорится, что Иран, как и Соединенные Штаты, берет на себя обязательства по обеспечению регионального мира и стабильности", - сказал Вэнс.

"Иранцы должны прекратить финансировать воинствующие террористические организации, они должны прекратить финансировать региональную нестабильность", - добавил вице-президент США.

Как сообщалось, официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном должна состояться 19 июня в Женеве. Американскую делегацию будут представлять вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер; иранскую сторону - глава МИД Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Меморандум положит начало 60-дневному периоду переговоров, сосредоточенных на ядерной программе Ирана и других спорных вопросах.

Хроника 28 февраля – 16 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Джей Ди Вэнс
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