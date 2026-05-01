Аракчи обсудил по телефону с Лавровым работу по урегулированию между Ираном и США

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым работу по решению конфликта с США, сообщает в пятницу иранское внешнеполитическое ведомство.

"В телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в пятницу вечером стороны обсудили последние позиции и инициативы Исламской Республики Иран по прекращению войны и агрессии США и Израиля", - говорится в телеграм-канале МИД Ирана в сообщении об этом разговоре.

Ранее в пятницу сообщалось, что Иран направил пакистанским посредникам новое предложение для переговоров с США. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что это предложение его не устраивает.