Военные США сообщили о перехвате 45 связанных с Ираном торговых судов с начала блокады

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады американские ВМС перехватили 45 связанных с Ираном торговых судов, которые выходили из иранских портов или направлялись в них, сообщило в пятницу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские войска продолжают патрулировать международные воды и обеспечивать соблюдение действующей военно-морской блокады Ирана. На данный момент 45 коммерческим судам было приказано развернуться или вернуться в порт для обеспечения соблюдения этого режима", - говорится в сообщении.

Накануне глава CENTCOM адмирал Брэд Купер сообщил, что с начала блокады ВМС США, в частности, перехватили 41 танкер, на них в общей сложности находились 69 млн баррелей нефти.

"В настоящее время иранский режим не может продать 69 млн баррелей нефти, которые перевозил 41 танкер. Это более чем $6 млрд, которыми руководство Ирана не сможет воспользоваться для своей финансовой выгоды", - отметил адмирал.

Он подчеркнул, что "блокада очень эффективна, и американские войска по-прежнему полны решимости обеспечить ее полное соблюдение".