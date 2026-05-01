ВМС США получат первую стратегическую подводную лодку класса "Колумбия" в 2028 году

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Первая стратегическая подводная лодка нового поколения класса Columbia, оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами, будет передана ВМС США в 2028 году, сообщила корпорация General Dynamics.

Введение в строй атомной подводной лодки USS District of Columbia является одним из главных ближайших приоритетов Пентагона в рамках программы модернизации американской ядерной триады. По данным Минобороны США, подлодка, которая в настоящее время строится на заводе GD Electric Boat, должна быть готова к своему первому патрулированию в 2030 году.

Первоначально поставка субмарины планировалась в 2027 году, но затем была перенесена на год из-за задержек в сборке компонентов. В частности, задержки в производстве паровых турбин и несвоевременная поставка носовой и кормовой частей усугубили срыв сроков.

Вслед за USS District of Columbia в 2029 году ВМС США должны получить аналогичную подлодку - USS Wisconsin. В рамках проекта оборонного бюджета Пентагона на 2027-й финансовый год на строительство подводных лодок с баллистическими ракетами класса Columbia выделено 16,2 млрд долл. Бюджет включает финансирование для продолжения строительства третьей подводной лодки - USS Groton и закупку четвертого ракетоносца.

Всего до середины 2030-х годов должно быть построено и введено в боевой состав ВМС США 12 подлодок класса Columbia, способных нести 16 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с разделяющимися ядерными головными частями индивидуального наведения. Подлодки заменят находящиеся в настоящее время в составе американской ядерной триады 14 устаревших стратегических субмарин класса Ohio, каждая из которых несет 20 ракет Trident II D5.