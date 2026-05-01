Лавров и Аракчи обсудили среди прочего пропуск российских судов через Ормуз

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре в пятницу обсудили стабилизацию на Ближнем Востоке, уделили отдельное внимание пропуску российских судов через Ормузский пролив, сообщили в МИД РФ.

"В развитие состоявшейся 27 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге встречи Президента Российской Федерации В.В.Путина с А.Аракчи стороны продолжили обстоятельный обмен мнениями относительно перспектив полного прекращения боевых действий, стабилизации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, включая обеспечение свободы судоходства и урегулирование вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади отметили, что стороны уделили отдельное внимание пропуску российских судов и грузов через Ормузский пролив.

На встрече была подчеркнута поддержка Москвой предпринимаемых посреднических усилий, заявили в российском МИД.

"Подтверждена готовность всемерно содействовать политико-дипломатическому процессу в интересах достижения устойчивых договоренностей с целью установления долгосрочного мира в регионе", - добавили в министерстве.

Ранее о разговоре Лаврова и Аракчи, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.

Иран закрыл проход судов через Ормузский пролив на фоне военной операции США и Израиля. Американские ВМС, в свою очередь, начали морскую блокаду иранских портов. Президент США Дональд Трамп заявлял, что блокада не будет снята до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не придут к соглашению по иранской ядерной проблеме.

