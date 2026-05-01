США провели тестовый полет стратегического бомбардировщика B-1B с гиперзвуковой ракетой

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты провели тестовый полет стратегического бомбардировщика B-1B Lancer, оснащенного гиперзвуковой аэробаллистической ракетой дальнего радиуса действия AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon), следует из данных ВВС, публикующих соответствующее видео.

Как отмечает издание The War Zone, это первое публичное подтверждение того, что бомбардировщики B-1B будут оснащаться для применения таких боеприпасов. При этом указывается, это событие произошло на фоне решения Пентагона продлить эксплуатацию B-1B еще на десять лет.

По данным издания, B-1B может нести на специально созданных внешних пилонах шесть гиперзвуковых ракет. В бюджетных документах Пентагона указывается, что "программа интеграции гиперзвуковых технологий успешно продемонстрировала возможность осуществлять на B-1B подвеску и сброс боеприпасов весом около 5 тыс. фунтов (2,3 тонны) с адаптируемого пилона (LAM)".

Согласно проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW имеет дальность действия 1 тыс. миль (1 тыс. 600 км). Ее скорость достигает более 5 Махов.

Ракетами этого типа в первую очередь планировалось оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых способен нести четыре таких боеприпаса. ВВС США с 2021 года провели уже серию испытательных пусков ракет с этих бомбардировщиков, часть из которых окончилась неудачей.