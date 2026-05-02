США усилили санкционный режим против Кубы

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, предусматривающий введение серии дополнительных ограничений в отношении Кубы.

В указе, опубликованном Белым домом, отмечается, что Вашингтон "продолжает считать Кубу серьезной угрозой (...) для американской национальной безопасности и внешней политики".

В связи с этим, согласно документу, госсекретарь США в координации с министром финансов получает возможность вводить дополнительные санкции как против американских граждан, так и иностранцев, имеющих отношение к работе ряда сфер кубинской экономики. В частности, в указе упоминаются энергетика, оборона, добыча полезных ископаемых, металлургия, предоставление финансовых услуг.

Кроме того, допускается принятие мер против "иностранных финансовых структур", если выяснится, что они участвовали в транзакциях лиц, подпадающих под новый санкционный режим.

США Дональд Трамп Куба
