Самолет, подаренный Катаром Трампу, завершил летные испытания

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американские военно-воздушные силы сообщили о завершении летных испытаний подаренного Катаром Трампу лайнера Boeing 747 и его готовности к передаче президенту США летом этого года.

"Модификация и летные испытания будущего борта VC-25B ВВС США официально завершены, сейчас идет покраска. Планируется, что самолет будет представлен в новой красно-бело-синей ливрее этим летом", - говорится в сообщении.

По данным ВВС США, стоимость проведенной модификации составила 400 млн. долл. При этом большая часть этих средств была потрачена в основном на секретные системы связи и обеспечения безопасности, а не на эстетику.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, новый президентский лайнер внутри практически не претерпел изменений, его интерьер будет поразительно похож на королевский.

Когда более десяти лет назад катарская королевская семья приобрела этот самолет для своего частного флота, Boeing 747 был оснащен роскошной мебелью и изысканными украшениями, подобающими одной из самых богатых семей мира, отмечает издание.

Самолет Boeing 747-8 стоимостью 400 млн долл. был подарен Трампу в мае 2025 года. Это один из крупнейших иностранных подарков, когда-либо полученных правительством США. Летом он станет бортом "номер один" американского президента.

