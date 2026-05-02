США одобрили продажи оружия на сумму более $8,6 млрд ближневосточным союзникам

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Госдепартамент США заявил в пятницу, что одобряет военные продажи на сумму более 8,6 млрд ближневосточным союзникам - Израилю, Катару, Кувейту и Объединенным Арабским Эмиратам.

"Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Израиля усовершенствованной системы высокоточного оружия Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) и сопутствующего оборудования. Общая стоимость проекта оценивается в $992,4 млн. ", - говорится в заявлении госдепа.

Согласно документу, также были одобрены продажи APKWS Катару на сумму $992,4 млн и Объединенным Арабским Эмиратам на сумму $147,6 млн.

Кроме того, госдеп одобрил продажу правительству Катара оборудования для системы противовоздушной и противоракетной обороны PATRIOT и сопутствующего оборудования на сумму $4,01 млрд.

Правительству Кувейта была одобрена возможная продажа интегрированной системы боевого управления и сопутствующего оборудования.

Общая стоимость проекта оценивается в $2,5 млрд.

Как следует из заявления госдепа, данные решения были приняты на основании того, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленной продажи указанным странам данных оборонных товаров и услуг в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.

Предлагаемые продажи будут способствовать "достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности крупного оборонного партнера", уточнили в ведомстве.