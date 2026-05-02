Иранский генерал допустил возможность возобновления военного конфликта с США

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Возобновление американских военных действий против Ирана вполне вероятно на фоне хрупкого перемирия между Вашингтоном и Тегераном, заявил в субботу представитель Центрального штаба иранских вооруженных сил бригадный генерал Мохаммад Джафар Асади, которого цитирует агентство Fars.

"Возобновление конфликта между Ираном и США вероятно", - сказал высокопоставленный иранский военный.

По его словам, США "не соблюдают никаких обязательств или соглашений". "Действия и заявления американских чиновников в значительной степени ориентированы на СМИ и направлены, во-первых, на предотвращение падения цен на нефть, а во-вторых, на выход из затруднительного положения, в которое они сами себя загнали", - считает генерал.

В миреИран представил США новое предложение с целью возобновить переговорыЧитать подробнее

Асади заявил, что иранские вооруженные силы "полностью готовы к любым новым авантюрам и просчетам со стороны Соединенных Штатов".

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Иран передал США новое предложение, чтобы возобновить мирные переговоры.

Хроника 28 февраля – 02 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Мохаммад Джафар Асади
Глава Минобороны Германии заявил, что США могут вывести войска из Европы

 Глава Минобороны Германии заявил, что США могут вывести войска из Европы

США предупредили страны Европы о задержках с поставками вооружений

Что случилось этой ночью: суббота, 2 мая

Трамп пошутил о захвате Кубы после окончания конфликта с Ираном

Пентагон сообщил о решении вывести в течение года 5 тыс. военнослужащих из Германии

 Пентагон сообщил о решении вывести в течение года 5 тыс. военнослужащих из Германии

Иран представил США новое предложение с целью возобновить переговоры

КСИР заявил, что установит новые правила для судоходства в Ормузском проливе

 КСИР заявил, что установит новые правила для судоходства в Ормузском проливе

Трамп проинформировал Конгресс, что считает операцию в Иране завершенной

 Трамп проинформировал Конгресс, что считает операцию в Иране завершенной

Трамп заявил, что недоволен новым иранским предложением о сделке

Трамп пообещал пошлины в 25% на автомобили и грузовики из ЕС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2001 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9211 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов