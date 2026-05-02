Иранский генерал допустил возможность возобновления военного конфликта с США

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Возобновление американских военных действий против Ирана вполне вероятно на фоне хрупкого перемирия между Вашингтоном и Тегераном, заявил в субботу представитель Центрального штаба иранских вооруженных сил бригадный генерал Мохаммад Джафар Асади, которого цитирует агентство Fars.

"Возобновление конфликта между Ираном и США вероятно", - сказал высокопоставленный иранский военный.

По его словам, США "не соблюдают никаких обязательств или соглашений". "Действия и заявления американских чиновников в значительной степени ориентированы на СМИ и направлены, во-первых, на предотвращение падения цен на нефть, а во-вторых, на выход из затруднительного положения, в которое они сами себя загнали", - считает генерал.

Асади заявил, что иранские вооруженные силы "полностью готовы к любым новым авантюрам и просчетам со стороны Соединенных Штатов".

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Иран передал США новое предложение, чтобы возобновить мирные переговоры.