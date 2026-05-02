Поиск

В Йемене сообщили о захвате неизвестными танкера M/T Eureka

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Береговая охрана Йемена сообщила, что неизвестные в субботу угнали танкер M/T Eureka под флагом Того у берегов йеменской провинции Шабва, сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным пограничников, на борт судна поднялась группа вооруженных людей. После получения контроля над судном его направили через Аденский залив в сторону Сомали.

В береговой охране отметили, что местонахождение танкера известно, и в данный момент власти предпринимают усилия, чтобы освободить судно и обеспечить безопасность его экипажа.

Йемен M/T Eureka Того Сомали Аденский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

