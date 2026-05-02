Аракчи обсудил с премьером Катара ход переговоров с США

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Глава иранского МИД Аббас Аракчи провел телефонный разговор с премьером Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом бен Джассемом Аль Тани, который также занимает пост главы МИД, сообщает в субботу "Аль-Джазира".

"Аракчи проинформировал Аль Тани о текущем состоянии переговоров с США по поиску способа завершения конфликта", - информирует телеканал.

Со своей стороны Аль Тани выразил полную поддержку Катаром посреднических усилий по мирному урегулированию конфликта и подчеркнул, что свобода судоходства в Ормузском проливе имеет важное значение и должна быть восстановлена как можно скорее.

Иран Катар США
