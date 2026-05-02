Главы МИД Ирана и Франции обсудили конфликт на Ближнем востоке

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи провел телефонный разговор с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, в ходе которого они обсудили региональные и международные события, связанные с конфликтом вокруг Ирана, сообщает в субботу "Аль-Джазира".

Аракчи проинформировал Барро об усилиях Ирана по прекращению конфликта, французский министр выразил поддержку дипломатическим переговорам и надежду, что они приведут к установлению прочного мира и безопасности в ближневосточном регионе.