Глава CENTCOM побывал на борту десантного корабля ВМС США, находящегося вблизи Ирана

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер побывал на борту универсального авианесущего десантного корабля USS Tripoli, который задействован в операции по морской блокаде Ирана, сообщило командование.

В ходе посещения корабля, который находится в Аравийском море к юго-востоку от Ирана, он побывал в его Центре боевого управления, а также встретился с морскими пехотинцами, размещенными на его борту, и моряками.

В настоящее время американская морская пехота принимает самое активное участие в операции по блокаде связанных с Ираном торговых судов, выходящих или направляющихся в иранские порты. Команды морпехов берут на абордаж такие суда в Оманском заливе, высаживаясь на их борт с вертолетов.

По последним данным CENTCOM, c начала блокады ВМС США перехватили уже 48 связанных с Ираном торговых судов.

"За последние 20 дней 48 судов были перенаправлены для обеспечения соблюдения блокады", - говорится в сообщении командования.

Для обеспечения блокады США сосредоточили в Аравийском море к юго-востоку от Ирана мощную военно-морскую группировку в составе двух авианосцев, трех больших десантных кораблей с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту, 13 ракетных эсминцев и нескольких минных тральщиков.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что блокада останется в силе до тех пор, пока с Ираном не будет достигнуто мирное соглашение. Иран, тем временем, называет блокаду нарушением действующего режима прекращения огня.

США CENTCOM Иран
