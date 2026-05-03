Ирак начал экспортировать нефть через Сирию

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Ирак начал экспортировать нефть через Сирию, перевозя ее автоцистернами в порт Банияс на Средиземном море, сообщило агентство SANA.

По его данным, конвой из 70 грузовиков с цистернами с сырой нефтью прошел через пограничный переход Аль-Ярубия в Сирию, что стало первой подобной перевозкой по этому маршруту за 14 лет.

В настоящее время конвой направляется на нефтеперерабатывающий завод в Баниясе.

Отмечается, что наземная транспортировка началась в то время, когда Ирак ищет альтернативные маршруты для экспорта нефти на фоне блокады Ормузского пролива.