Израиль закупит у США крупную партию истребителей F-35 и F-15IA

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Комитет по закупкам вооружений правительства Израиля одобрил планы по приобретению двух новых эскадрилий истребителей F-35 и F-15IA, сообщило израильское министерство обороны.

"Оперативные уроки кампании против Ирана требуют от нас ускорения наращивания вооруженных сил", - заявил в воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Наша миссия ясна: опережать наших врагов", - добавил он.

Кац подчеркнул, что одобрение создания новых истребительных эскадрилий является первым шагом в реализации плана наращивания вооруженных сил стоимостью $118,9 млрд для защиты страны. По его словам, закупка истребителей F-35 у компании Lockheed Martin и F-15IA у компании Boeing "обеспечит военное превосходство" на долгие годы.

В Комитете по закупкам вооружений заявили, что новые эскадрильи станут краеугольным камнем долгосрочного развития вооруженных сил, противодействуя региональным угрозам и сохраняя стратегическое превосходство Израиля в воздухе.

"Наряду с неотложными потребностями в закупках в военное время, мы обязаны действовать сейчас, чтобы обеспечить (...) военное превосходство через 10 лет и в дальнейшем", - заявил генеральный директор министерства обороны Израиля Амир Барам.

Война с Ираном "укрепила понимание того, насколько важны стратегические отношения между США и Израилем и насколько необходима передовая военно-воздушная мощь", отметил он.

