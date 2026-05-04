КСИР приказал торговым судам отойти на юг от Ормузского пролива

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) передал указание отойти на юг от Ормузского пролива торговым судам, находящимся у северного побережья ОАЭ, сообщило Британское управление морских торговых операций (UKMTO).

По его данным, капитаны судов по радио получили приказ покинуть район якорной стоянки у побережья эмирата Рас-эль-Хайм и отойти на юг к эмирату Дубай.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты в понедельник начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его.

"Это начнется в понедельник утром по ближневосточному времени. (...) Мы сообщили странам, что будем направлять их суда, чтобы они смогли покинуть этот заблокированный район", - сообщил он в социальной сети Truth Social.

Президент США назвал эту операцию "Проект Свобода" и призвал не мешать ее проведению. При этом он не уточнил способ ее проведения.