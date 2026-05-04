ВМС США не будут напрямую сопровождать суда через Ормузский пролив

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Корабли ВМС США в рамках операции по проведению торговых судов через Ормузский пролив будут "направлять" их, но не сопровождать напрямую, сообщил портал Axios, ссылаясь на американских чиновников.

По словам одного из них, ВМС США будут предоставлять коммерческим судам информацию о наиболее удобных морских путях в проливе, в том числе тех, которые не были заминированы иранскими военными. Операция не будет включать обязательного сопровождения коммерческих судов военными кораблями, сказал он.

При этом американские корабли будут находиться "в непосредственной близости" на случай, если потребуется предотвратить нападения иранских военных на торговые суда, проходящие через пролив, отметили источники.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что Соединенные Штаты будут использовать ракетные эсминцы и более 100 самолетов, а также беспилотники для обеспечения беспрепятственного прохода торговых судов через Ормузский пролив.

"Наша поддержка этой оборонительной миссии имеет важное значение для региональной безопасности и мировой экономики, в то время как мы также поддерживаем военно-морскую блокаду", - заявил в понедельник командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

Как подчеркнули в командовании, миссия, инициированная президентом США, будет поддерживать торговые суда, стремящиеся беспрепятственно следовать через Ормузский пролив, по которому проходит четверть мирового нефтяного оборота, а также значительные объемы топлива и удобрений.

"Военную поддержку миссии "Свобода" будут обеспечивать эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и палубного базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 тыс. военнослужащих", - сообщили в CENTCOM.

Тем временем, по сообщению Британского управления морских торговых операций (UKMTO), Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) передал указание торговым судам, находящимся у северного побережья ОАЭ, отойти на юг от Ормузского пролива.