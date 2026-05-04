Летевший в Ереван самолет премьера Испании экстренно приземлился в Турции

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Самолет премьер-министра Испании, летевший в Ереван, совершил экстренную посадку в Анкаре, сообщает Общественное телевидение Армении (ОТА).

"Самолет премьера Испании Педро Санчеса, летевший из Мадрида в Ереван, совершил экстренную посадку в Анкаре из-за технической неисправности", - передает ОТА со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Санчес летел в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества.