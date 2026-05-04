Каллас заявила, что Армения сама определится с членством в Евросоюзе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Армения сама примет решение по перспективе членства в Евросоюзе, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас журналистам в Ереване перед началом саммита Европейского политического сообщества.

"Армения сама принимает решение. Через месяц здесь пройдут выборы. Европейская повестка - на "столе", - сказала она.

Председатель Европарламента Роберта Мецола заявила, что "приветствует приверженность Армении демократии и европейским ценностям".

"Мы здесь, чтобы обсудить пути дальнейшей интеграции с нашими союзниками и партнерами по всему миру. Мы обсудим также борьбу с дезинформацией и гибридными угрозами", - сказала Мецола.