Каллас назвала неожиданным для ЕС решение США о выводе военных из Германии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Решение Вашингтона о выводе пяти тысяч военных из Германии было неожиданным для Евросоюза, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Решение США стало для нас неожиданным сюрпризом. Это лишь увеличило важность укрепления европейской составляющей в НАТО", - сказала Каллас в понедельник журналистам в Ереване до начала саммита Европейского политического сообщества.

Со своей стороны президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что решение США - "это месседж для самой Европы", которая должна укреплять безопасность и принимать совместные решения в сфере обороны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил ранее в эфире общественной телерадиокомпании ARD, что объявленный вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Германии "не является чем-то новым", отметив, что контингент был размещен на временной основе при предыдущем президенте США Джо Байдене и что его вывод обсуждался уже некоторое время.

Канцлер также заявил, что он не сомневается в приверженности США сотрудничеству в рамках НАТО, в том числе по вопросу ядерного сдерживания. "Американцы - наши важнейшие партнеры в Североатлантическом альянсе", - подчеркнул Мерц.