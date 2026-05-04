США передали Пакистану экипаж захваченного в апреле иранского судна

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - США передали Пакистану 22 членов экипажа захваченного иранского контейнеровоза MV Touska, сообщает в понедельник МИД Пакистана.

"В рамках мер США по укреплению доверия 22 члена экипажа захваченного иранского контейнеровоза MV Touska были эвакуированы в Пакистан", - говорится в заявлении пакистанского МИД в соцсети X.

Отмечается, что позже в понедельник моряков передадут иранской стороне.

Судно же направится в территориальные воды Пакистана, где пройдет ремонтные работы, после чего его вернут владельцу, отмечает пакистанское внешнеполитическое ведомство.

В мире

Исламабад координирует этот вопрос как с Тегераном, так и с Вашингтоном.

Военные США задержали в апреле шедший под иранским флагом контейнеровоз MV Touska. Американская сторона считает, что судно нарушало блокаду иранских портов.

Иран закрыл проход судов через Ормузский пролив на фоне военной операции США и Израиля. Американские ВМС, в свою очередь, начали морскую блокаду иранских портов. Президент США Дональд Трамп заявлял, что блокада не будет снята до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не придут к соглашению по иранской ядерной проблеме. Иран называет блокаду нарушением режима прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с понедельника США будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его.

Хроника 28 февраля – 04 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Пакистан Иран
