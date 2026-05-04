В Иране заявили, что обсуждают с США только завершение конфликта

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Переговоры Тегерана и Вашингтона сфокусированы исключительно на вопросах, связанных с завершением вооруженного конфликта, ядерная программа Ирана на них не обсуждается, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Сообщения об обсуждении обогащения урана или дальнейшей судьбы ядерных материалов являются просто спекуляцией, на данном этапе мы не обсуждаем ничего, кроме полного прекращения войны, а то, как мы будем действовать в будущем, мы решим в будущем", - приводит слова Багаи агентство ИРНА.

Представитель МИД отметил, что пока не готов делиться деталями переговоров.

При этом он подчеркнул, что с учетом завышенных, по мнению Тегерана, требований США изучение ответа Вашингтона на иранские предложения проходит непросто.

Накануне в МИД Ирана заявили, что Тегеран через Пакистан получил ответ США на свои предложения по урегулированию конфликта. Позже президент США Дональд Трамп назвал иранские предложения неприемлемыми.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщал, что предложение Ирана состоит из 14 пунктов и подразумевает завершение конфликта через 30 дней. В рамках предложения, помимо прочего, США должны снять морскую блокаду Ирана, отменить все санкции в отношении страны, разморозить иранские активы и выплатить репарации.

При этом предложение Тегерана не затрагивает вопрос иранской ядерной программы.