США создали зону безопасности к югу от международных водных путей в Ормузском проливе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в рамках операции по выводу коммерческих судов из Персидского залива создали "зону повышенной безопасности" к югу от обычных судоходных маршрутов в Ормузском проливе в территориальных водах Омана, сообщил Объединенный морской информационный центр (JMIC).

Центр призвал моряков тесно координировать свои действия с властями Омана "в связи с ожидаемым высоким объемом трафика" через Ормузский пролив, который обеспечивают ВМС США.

При этом Центр предупредил, что прохождение вблизи обычных маршрутов в международной зоне разделения движения судов "следует считать крайне опасным из-за наличия мин, которые не были полностью обследованы и обезврежены".

Заявление возглавляемой США морской целевой группы ознаменовало начало усилий по возобновлению движения и восстановлению доверия среди коммерческих судов, следующих через пролив, отмечает телеканал CBS News.

Как сообщало Центральное командование ВС США (CENTCOM), американские ВМС в понедельник начали операцию по проведению застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив.