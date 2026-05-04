UKMTO сообщило о критическом уровне угрозы безопасности в Ормузском проливе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Уровень угрозы морской безопасности в Ормузском проливе находится на критической отметке из-за продолжающихся в регионе военных операций, сообщило в понедельник Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

Управление рекомендует морякам "координировать свои действия с властями Омана по УКВ-каналу и рассмотреть возможность прокладки маршрута через оманские территориальные воды, к югу от международной зоны разделения морского движения, где США создали усиленную зону безопасности".

Ранее UKMTO сообщило, что у побережья Фуджейры в ОАЭ танкер подвергся артиллерийскому обстрелу. Указывается, что все члены экипажа находятся в безопасности.

Вооруженные силы Ирана в понедельник заявили, что они будут атаковать корабли ВМС США, если те подойдут к Ормузскому проливу или попытаются пройти через него.

"Мы предупреждаем, что любые иностранные вооруженные силы, особенно агрессивная армия США, будут атакованы, если они попытаются приблизиться к Ормузскому проливу и войти в него", - говорится в заявлении иранских военных.

Как сообщало Центральное командование ВС США (CENTCOM), американские ВМС в понедельник начали операцию по проведению застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив.