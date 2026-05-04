Финская таможня уволит 102 сотрудника, работавших на границе с Россией

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Финская таможня увольняет более ста сотрудников, работавших на границе с Россией, пишет Helsingin Sanomat.

Переговоры по увольнению персонала на восточной границе теперь завершены. Таможня их анонсировала в марте, сообщив, что к началу мая должны были быть уволены 140 сотрудников. Однако увольнений все же будет меньше, чем планировалось в марте.

Как сообщила таможня, 45 уволенных сотрудников работали на таможне Нуямаа, 41 - на таможне Иматры и 16 - на северных пограничных пунктах на восточной границе.

Финляндия закрыла сухопутную границу с Россией в ноябре 2023 года из-за массовой миграции, которую Хельсинки считает частью гибридной операции Москвы. С тех пор сроки ограничений неоднократно продлевались. В апреле 2025 года правительство Финляндии сообщило, что граница останется закрытой на неопределенный срок.

Из-за закрытия граница таможня не будет работать на сухопутных пограничных пунктах, за исключением грузовых железнодорожных пунктов в Вайниккале и Ниирале.

Увольняемых сотрудников попросили быть готовыми к возобновлению работы по сокращенному графику, "если потребуется".