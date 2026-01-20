Поиск

В Финляндии планируют к концу года построить забор на границе с Россией

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Власти Финляндии рассчитывают завершить строительство ограждения на границе с Россией в 2026 году, сообщает телерадиовещатель страны Yle.

"Забор на восточной границе должен быть завершён к концу этого года. Общая стоимость проекта составляет примерно 380 млн евро", - пишет Yle во вторник со ссылкой на Департамент пограничной службы.

В миреФинские военные и пограничники возводят заграждения на границе с РоссиейФинские военные и пограничники возводят заграждения на границе с РоссиейЧитать подробнее

Всего планируется разместить ограждение на протяжении 200 км в местах, где угроза незаконной миграции наиболее высока, прежде всего - на юго-востоке страны. Из них примерно 140 км пройдет по юго-восточной части, на сегодня здесь готовы около 100 км.

Всего протяженность финско-российской границы составляет около 1340 км.

В течение этого года будет внедрена и техническая система мониторинга, анализирующая ситуацию на границе с помощью искусственного интеллекта. Как отмечает издание, с его помощью 15 января удалось задержать первого нарушителя в районе города Иматра, пытавшегося перебраться с финской стороны на российскую.

Необходимость сооружения ограждения власти Финляндии объясняют якобы организованной Россией массовой миграцией граждан третьих стран на Запад. Они рассматривают это как "гибридные атаки", и угрозу безопасности. В 2023-2024 годах неоднократно принимались решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, после чего правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления".

Планировалось, что ограждение будет представлять собой забор с колючей проволокой и высотой около 4 метров. Рядом с забором прокладываются дороги для передвижения пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. В общей сложности полоса, расчищаемая под объект, достигнет в ширину около 10 метров. В ограждении предусмотрены проходы для патрулей и перемещения животных, а в наиболее важных зонах установят динамики и освещение.

Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк Англии считает, что действия Трампа могут негативно повлиять на финстабильность в Британии

В Финляндии планируют к концу года построить забор на границе с Россией

Впервые за сто лет в Канаде разработали модель действий на случай нападения США

 Впервые за сто лет в Канаде разработали модель действий на случай нападения США

ЕК готовит соглашение с Индией о зоне свободной торговли на четверть мирового ВВП

Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

 Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

Сильная магнитная буря вновь началась на Земле

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос

 Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос

Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ

 Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ

Трамп подтвердил приглашение Путину войти в состав Совета мира по Газе

 Трамп подтвердил приглашение Путину войти в состав Совета мира по Газе

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });