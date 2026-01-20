В Финляндии планируют к концу года построить забор на границе с Россией

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Власти Финляндии рассчитывают завершить строительство ограждения на границе с Россией в 2026 году, сообщает телерадиовещатель страны Yle.

"Забор на восточной границе должен быть завершён к концу этого года. Общая стоимость проекта составляет примерно 380 млн евро", - пишет Yle во вторник со ссылкой на Департамент пограничной службы.

Всего планируется разместить ограждение на протяжении 200 км в местах, где угроза незаконной миграции наиболее высока, прежде всего - на юго-востоке страны. Из них примерно 140 км пройдет по юго-восточной части, на сегодня здесь готовы около 100 км.

Всего протяженность финско-российской границы составляет около 1340 км.

В течение этого года будет внедрена и техническая система мониторинга, анализирующая ситуацию на границе с помощью искусственного интеллекта. Как отмечает издание, с его помощью 15 января удалось задержать первого нарушителя в районе города Иматра, пытавшегося перебраться с финской стороны на российскую.

Необходимость сооружения ограждения власти Финляндии объясняют якобы организованной Россией массовой миграцией граждан третьих стран на Запад. Они рассматривают это как "гибридные атаки", и угрозу безопасности. В 2023-2024 годах неоднократно принимались решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, после чего правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления".

Планировалось, что ограждение будет представлять собой забор с колючей проволокой и высотой около 4 метров. Рядом с забором прокладываются дороги для передвижения пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. В общей сложности полоса, расчищаемая под объект, достигнет в ширину около 10 метров. В ограждении предусмотрены проходы для патрулей и перемещения животных, а в наиболее важных зонах установят динамики и освещение.