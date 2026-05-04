Иран пообещал атаковать корабли ВМС США при попытке войти в Ормузский пролив

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана заявили, что они будут атаковать корабли ВМС США, если те подойдут к Ормузскому проливу или попытаются пройти через него, сообщает "Аль-Джазира".

"Мы предупреждаем, что любые иностранные вооруженные силы, особенно агрессивная армия США, будут атакованы, если они попытаются приблизиться к Ормузскому проливу и войти в него", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что безопасность водного пути "находится в руках вооруженных сил Исламской Республики Иран", и предупреждается, что "любой безопасный проход и навигация в любой ситуации" должны "осуществляться в координации с вооруженными силами".

"Мы будем поддерживать и обеспечивать безопасность Ормузского пролива всеми силами и объявляем всем коммерческим судам и танкерам воздерживаться от любых действий по транзиту без координации с вооруженными силами, дислоцированными в Ормузском проливе, чтобы не ставить под угрозу их безопасность", - указали иранские военные.