Поиск

Иран пообещал атаковать корабли ВМС США при попытке войти в Ормузский пролив

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана заявили, что они будут атаковать корабли ВМС США, если те подойдут к Ормузскому проливу или попытаются пройти через него, сообщает "Аль-Джазира".

"Мы предупреждаем, что любые иностранные вооруженные силы, особенно агрессивная армия США, будут атакованы, если они попытаются приблизиться к Ормузскому проливу и войти в него", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что безопасность водного пути "находится в руках вооруженных сил Исламской Республики Иран", и предупреждается, что "любой безопасный проход и навигация в любой ситуации" должны "осуществляться в координации с вооруженными силами".

"Мы будем поддерживать и обеспечивать безопасность Ормузского пролива всеми силами и объявляем всем коммерческим судам и танкерам воздерживаться от любых действий по транзиту без координации с вооруженными силами, дислоцированными в Ормузском проливе, чтобы не ставить под угрозу их безопасность", - указали иранские военные.

Хроника 28 февраля – 04 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Berkshire Hathaway нарастила квартальную чистую прибыль более чем вдвое

Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

 Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 мая

Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

 Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

Монстр-трак пробил ограждение и въехал в толпу на юго-западе Колумбии

 Монстр-трак пробил ограждение и въехал в толпу на юго-западе Колумбии

США задействуют эсминцы и самолеты в операции по проведению судов через Ормуз

 США задействуют эсминцы и самолеты в операции по проведению судов через Ормуз

Мерц заявил, что вывод войск США из Германии не связан с разногласиями с Трампом

 Мерц заявил, что вывод войск США из Германии не связан с разногласиями с Трампом

Трамп заявил, что США будут помогать судам покинуть Ормузский пролив

Израильские СМИ утверждают, что Трамп отверг новое иранское предложение об урегулировании

 Израильские СМИ утверждают, что Трамп отверг новое иранское предложение об урегулировании

КСИР заявил, что Трамп должен выбрать между невозможной военной операцией и плохим соглашением
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2022 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9222 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов