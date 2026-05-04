Минобороны ФРГ заявило, что США не отменяли планы разместить ракеты "Томагавк" в Германии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В министерстве обороны Германии в понедельник заявили, что США не отказывались окончательно от намерений развернуть на германской территории крылатые ракеты "Томагавк", сообщили западные СМИ.

"Мы не говорим о бесповоротной отмене планов", - заявил представитель германского оборонного ведомства.

Он отметил, что вероятность появления ракет "Томагавков" в Германии все еще есть. В то же время он напомнил, что в любом случае европейские государства желают получить подобные вооружения.

Однако накануне канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что США пока не будут размещать Tomahawk в ФРГ, но подчеркнул, что это решение не связано с последствиями его недавней критики президента США Дональда Трампа в связи с войной с Ираном.

Между тем в понедельник глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин желает начать "тесный диалог" с Вашингтоном в связи с отзывом части американских военнослужащих из Германии. "Нам нужно вступить с тесный диалог с США и прояснить, что за решение они на самом деле приняли, и какие у нас есть возможности повлиять на него", - отметил министр.

По его словам, ситуация является еще одним напоминанием того, что Европе нужно развивать собственный военный потенциал.

В конце апреля Трамп заявил, что США изучают вопрос о возможном сокращении воинского контингента в Германии. Позднее в Пентагоне сообщили, что США выведут из Германии в течение следующих 6-12 месяцев 5 тыс. американских военнослужащих. Тем не менее в Германии останется больше 30 тыс. солдат.

Между тем сам Трамп в воскресенье заявил, что военный контингент США в Германии сократится больше, чем на 5 тыс. человек.