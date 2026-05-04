В Иране назвали ложью информацию о проходе торговых судов через Ормузский пролив

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Никакие торговые суда в последнее время не проходили через Ормузский пролив, заявили в понедельник в пресс-службе Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР).

"В последние часы через Ормузский пролив не проходило ни одно торговое судно и ни один танкер, а заявления американских официальных лиц безосновательны и являются чистой ложью", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник.

В документе отмечается, что "любая активность, противоречащая объявленным принципам военно-морских сил КСИР, столкнется с серьезными рисками, и нарушившие правила суда будут решительно останавливать".

Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило, что два торговых судна пересекли Ормузский пролив.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные будут помогать судам, заблокированным в Ормузском проливе, покинуть его. При этом предполагается, что эта операция не будет предусматривать присутствия ВМС США в проливе.