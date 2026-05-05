Иран заявил, что военного решения кризиса в Ормузе не существует

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что политический кризис не может быть решен военными методами.

"События в Ормузе ясно показывают, что военного решения политического кризиса не существует", - заявил Аракчи в соцсети X.

Он добавил: "Поскольку переговоры продвигаются благодаря любезным усилиям Пакистана, США следует опасаться, что недоброжелатели снова втянут их в трясину. ОАЭ следует поступить так же".

Глава МИД Ирана выразил мнение, что операция "Свобода" по проведению застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является "тупиковой".

Ранее Минобороны ОАЭ сообщило, что в понедельник Иран выпустил по Эмиратам 15 ракет - 12 баллистических и три крылатых, а также четыре БПЛА.

Власти эмирата Фуджейра заявили, что атака беспилотника на нефтяной порт вызвала пожар, в результате которого пострадали трое граждан Индии.

Источники телеканала CNN сообщили, что израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" была использована для перехвата иранских снарядов в воздушном пространстве Эмиратов.

Правительство Катара выразило поддержку своему соседу по Персидскому заливу, заявив о "полной солидарности с Объединенными Арабскими Эмиратами" и поддержке "всех мер, принимаемых ОАЭ для сохранения своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности".

Саудовская Аравия также выразила солидарность с ОАЭ "в мерах, которые они принимают для сохранения своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности". В своем заявлении министерство иностранных дел Саудовской Аравии "самым решительным образом" осудило нападение Ирана на "гражданские и экономические объекты" в ОАЭ.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
