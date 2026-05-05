Глава CENTCOM назвал тактически успешным первый день новой операции в Ормузском проливе

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Первый день операции "Свобода" по возобновлению судоходства через Ормузский пролив прошел тактически успешно, заявил журналистам глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

По его словам, США использовали комбинированные силы ракетных эсминцев, истребителей, вертолетов и беспилотников для защиты прохождения двух кораблей под флагом США через пролив.

Иранские крылатые ракеты, нацеленные на эсминцы ВМС США и торговые суда, были сбиты, а американские вертолеты потопили шесть небольших иранских быстроходных катеров, пытавшихся атаковать их, сообщил адмирал.

"Мы отразили каждую из этих угроз благодаря точному применению оборонительных боеприпасов", - сказал Купер.

По его словам, операция по проводке двух торговых судов прошла именно так, как и планировалось: эшелонированная американская оборона защищала суда, следовавшие по маршруту, который ВМС США определили как безопасный от мин.