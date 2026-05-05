Аракчи прибудет во вторник в КНР для переговоров по ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет во вторник в Пекин для обсуждения обстановки на Ближнем Востоке и в мире, сообщает внешнеполитическое ведомство Ирана.

"Аракчи продолжает дипломатические консультации с разными странами и сегодня, во вторник, отправится в Пекин", - говорится в Telegram-канале МИД Ирана.

Во время визита иранский министр иностранных дел рассчитывает обсудить с китайской стороной "двусторонние отношения, ситуацию в регионе и в мире", отмечает МИД Ирана.

В конце апреля глава иранского МИД совершил международное турне: сначала он посетил Пакистан, затем - Оман, потом - РФ.