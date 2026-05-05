Поиск

Аракчи прибудет во вторник в КНР для переговоров по ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет во вторник в Пекин для обсуждения обстановки на Ближнем Востоке и в мире, сообщает внешнеполитическое ведомство Ирана.

В миреГлава Евросовета призвал Иран прекратить атаки на ОАЭ и вступить в переговорыЧитать подробнее

"Аракчи продолжает дипломатические консультации с разными странами и сегодня, во вторник, отправится в Пекин", - говорится в Telegram-канале МИД Ирана.

Во время визита иранский министр иностранных дел рассчитывает обсудить с китайской стороной "двусторонние отношения, ситуацию в регионе и в мире", отмечает МИД Ирана.

В конце апреля глава иранского МИД совершил международное турне: сначала он посетил Пакистан, затем - Оман, потом - РФ.

Иран Аббас Аракчи Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

 ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

 Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

 Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

Лондон ввел санкции еще против 35 физических и юридических лиц, связанных с РФ

На Земле в ночь на вторник зафиксировали магнитные бури среднего уровня

Brent подешевела до $113,23 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 5 мая

Иран заявил, что США обстреляли гражданские грузовые катера, а не суда КСИР

Взрыв на заводе фейерверков в Китае унес жизни более 20 человек

 Взрыв на заводе фейерверков в Китае унес жизни более 20 человек

Два эсминца ВМС США попали под обстрел в Ормузском проливе по пути в Персидский залив
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9255 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2056 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов