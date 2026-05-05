Глава Евросовета призвал Иран прекратить атаки на ОАЭ и вступить в переговоры

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил солидарность президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну и народу ОАЭ в связи с ракетными и беспилотными атаками Ирана на гражданскую инфраструктуру.

"Эти нарушения суверенитета и международного права неприемлемы и должны прекратиться. Иран должен вступить в переговоры, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня на Ближнем Востоке", - написал Кошта во вторник в соцсети X.

Глава Евросовета заверил, что ЕС продолжит работать со своими партнерами над деэскалацией, возобновлением движения морского транспорта в Ормузском проливе и над поиском долгосрочного дипломатического решения для региональной безопасности.

Ранее в Минобороны ОАЭ заявили, что в понедельник Иран выпустил по Эмиратам 15 ракет - 12 баллистических и три крылатых, а также четыре БПЛА. В ведомстве отметили, что в ходе атак три человека получили ранения средней степени тяжести.

Кроме того, сообщалось, что в результате налета иранских дронов в понедельник в Эль-Фуджайре на объекте нефтяной промышленности начался крупный пожар.

По данным военных ОАЭ, с начала конфликта на Ближнем Востоке ПВО Эмиратов зафиксировала пуски Ираном 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2 260 БПЛА. В ОАЭ погибли три человека, 227 получили ранения.