Макрон счел, что Армения больше не нуждается в покровительстве России

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Армения больше не находится под покровительством России.

"Многие долгое время считали, что судьба Армении возможна только под покровительством России. Война 2020 года (в Нагорном Карабахе - ИФ), то, что вы пережили, трагедия, которую многие семьи пережили и увидели, - все это показало, что это не то покровительство, которое многие из нас себе представляли", - сказал Макрон на форуме "Ереванский диалог" во вторник.

По его словам, "мы увидели, что Россия бросила Армению, поняли, что мечты не сбылись".

"Казалось, все свыклись с мыслью, что покровителем региона должна быть Россия, потому что Южный Кавказ, похоже, всегда нуждается в чьей-то защите", - заявил президент Франции.

Макрон отметил, что "существует демократический путь, который вы начали в 2018 году (революция в Армении, приход к власти Никола Пашиняна - ИФ)". Он показывает, что "выбранный вами мир реалистичен, что вы являетесь его инициатором, что процветание возможно без вмешательства империй", добавил президент Франции.

Макрон находится в Армении с государственным визитом.

