ВОЗ не исключает передачу хантавируса от человека человеку на круизном лайнере

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Специалисты не исключают, что хантавирус на борту круизного лайнера Mv Hondius передавался от человека к человеку, заявила во вторник руководитель подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым болезням Мария ван Керкхове.

"Мы знаем, что некоторые из зараженных близко контактировали друг с другом, и, определенно, передачу от человека человеку нельзя исключать", - приводит ее слова CNN.

При этом ван Керкхове подчеркнула, что риск для широкой общественности все еще остается низким, так как хантавирус отличается от гриппа или коронавируса COVID-19.

В настоящий момент на судне, которое стоит на якоре у побережья Африки, находятся около 150 человек. Всего на нем было зафиксировано семь предполагаемых случаев заражения хантавирусом, два из них были подтверждены.

От заболевания скончались три человека - супруги из Нидерландов и один немец. Один британец находится в отделении интенсивной терапии в ЮАР, однако ван Керкхове сообщила, что его состояние улучшается.

Предполагается, что теперь сотрудники служб здравоохранения эвакуируют людей с симптомами с судна, после чего оно причалит к Канарским островам, где испанские власти проведут эпидемиологическое расследование и полную дезинфекцию. В то же время испанские власти отмечают, что пока не выдавали разрешение на проведение такой операции.

Существует несколько разновидностей хантавирусов. Заражение может вызвать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом или хантавирусный кардиопульмональный синдром. Оба заболевания считаются опасными, а вакцины от хантавируса на данный момент нет. При этом заражение людей чаще всего происходит от грызунов.