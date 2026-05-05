Военные США обвинили Иран в 10 нарушениях договоренности о прекращении огня

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Иран атаковал американские войска более 10 раз с момента достижения соглашения о прекращении огня, заявил во вторник на пресс-конференции председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн.

"Иран девять раз обстреливал торговые суда, захватил два контейнеровоза и 10 раз атаковал американские войска с момента заключения соглашения о прекращении огня 8 апреля", - сказал генерал.

При этом он отметил, что эти действия на данный момент пока были ниже порога возобновления крупных боевых действий.

Генерал подчеркнул, что Иран неоднократно угрожал и атаковал коммерческие суда в течение последних семи недель, чтобы нанести удар по мировой экономике. "Иран использует глобальные поставки в качестве оружия" и пытается "взять в заложники всю мировую экономику", - добавил он.

Кейн сообщил также, что атаки на американские корабли с применением ракет, беспилотников и быстроходных катеров в понедельник в ходе первого дня миссии "Свобода" по обеспечению выхода застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив были успешно отражены американскими вертолетами.

По его словам, в Персидском заливе на данный момент заблокированы 22,5 тыс. моряков на 1550 торговых судах, которые не могут пройти через пролив.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

Румынский парламент вынес вотум недоверия правительству

КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

