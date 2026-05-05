Глава Пентагона заявил, что договоренности о перемирии с Ираном сохраняются

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Договоренности о перемирии с Ираном продолжают соблюдаться, заявил во вторник на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

"Сейчас перемирие, безусловно, соблюдается, перемирие с Ираном не закончилось", - заявил он.

Министр войны США назвал миссию "Свобода", направленную на обеспечение прохождения коммерческих судов через Ормузский пролив, "отдельным и самостоятельным проектом".

"Мы ожидали некоторой напряженности вначале, что и произошло, и мы говорили, что будем защищаться, и будем защищаться агрессивно, и мы безусловно это делали", - сказал он, имея в виду произошедшее в понедельник столкновение между США и Ираном в ходе операции по выводу двух коммерческих судов через пролив.

Хегсет заявил, что "Иран знает", что американские военные полны решимости продолжать миссию "Свобода", "и в конечном итоге президент США примет решение о том, перерастет ли что-либо в нарушение перемирия. Но, безусловно, мы призываем Иран быть осмотрительным в своих действиях, чтобы не допустить нарушения".