Макрон выдвинул Эммануэля Мулена на пост главы Банка Франции

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул кандидатуру одного из своих ближайших советников Эммануэля Мулена на пост главы Банка Франции, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Об этом проинформированы председатели финансовых комитетов Национального собрания и Сената.

Если 57-летний Мулен успешно пройдет парламентские слушания, он сменит во главе центробанка Виллеруа де Гало, который сложит полномочия досрочно в конце мая.