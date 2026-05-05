Поиск

Макрон выдвинул Эммануэля Мулена на пост главы Банка Франции

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул кандидатуру одного из своих ближайших советников Эммануэля Мулена на пост главы Банка Франции, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Об этом проинформированы председатели финансовых комитетов Национального собрания и Сената.

Если 57-летний Мулен успешно пройдет парламентские слушания, он сменит во главе центробанка Виллеруа де Гало, который сложит полномочия досрочно в конце мая.

Франция Эммануэль Макрон Эммануэль Мулен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 5 мая

Лавров и Рубио "сверили часы" по ситуации в международных делах и отношениях РФ-США

 Лавров и Рубио "сверили часы" по ситуации в международных делах и отношениях РФ-США

Президент США посоветовал Ирану отказаться от продолжения борьбы

 Президент США посоветовал Ирану отказаться от продолжения борьбы

Иранскому танкеру удалось пройти сквозь блокаду США и достичь Индонезии

Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

 Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

Румынский парламент вынес вотум недоверия правительству

 Румынский парламент вынес вотум недоверия правительству

КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

 КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

 ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

 Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

 Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2067 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9260 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов