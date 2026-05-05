США продолжают предпринимать усилия для урегулирования конфликта Израиля и Ливана

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американская администрация продолжает прилагать усилия для заключения соглашения между Ливаном и Израилем, сообщает во вторник "Аль-Арабийя" со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

"Мы работаем над созданием условий и политического импульса, необходимых для продвижения этого процесса", - заявил собеседник телеканала.

Тем не менее он не назвал ожидаемую дату следующей встречи.

"Аль-Арабийя" напоминает, что в последние недели Вашингтон содействовал проведению двух раундов встреч между послами Ливана и Израиля в США.

Накануне президент Ливана Жозеф Аун сообщил, что в ближайшие дни ожидается третья подготовительная встреча с участием посла Ливана в Вашингтоне, которая должна заложить основу для начала переговоров под американским патронажем. Он назвал это "важным достижением" и отметил личное внимание к Ливану со стороны президента США Дональда Трампа.

